Centro storico pronto all'invasione di fumetti, giochi di ruolo e cosplay, torna Tiferno Comics Fest & Games - Tuttoggi.info

Sabato 21 e domenica 22 Piazza Matteotti torna a colorarsi con la mostra mercato del fumetto con tante novità e conferme, la gara di cosplay sarà "digitale"

Il Tiferno Comics Fest & Games è pronto a invadere Città di Castello sabato 21 e domenica 22 ottobre (dalle 9 alle 19), offrendo un weekend di divertimento per tutti. L’evento sarà un’opportunità unica per i fan dei fumetti, giocatori e appassionati di Cosplay.

Proprio stamattina (13 ottobre), in Comune, è stata presentata l’edizione 2023, alla presenza dell’inossidabile presidente dell’associazione Amici del Fumetto Gianfranco Bellini, del vice Giulio Pasqui, di Tommaso Radicchi dell’associazione Peter Pan, del sindaco tifernate Luca Secondi e dell’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri.

Nella mostra mercato una vasta gamma di fumetti e gadget sarà in esposizione per appassionati collezionisti e curiosi. I visitatori avranno l’opportunità di acquistare le ultime uscite, edizioni rare e scoprire storie ancora non lette e vissute. Tutto sarà concentrato nella tensostruttura in Piazza Matteotti, allestita per l’occasione.

Per gli amanti di azione e avventura, l’Associazione Peter Pan organizzerà entusiasmanti sessioni di giochi di ruolo. Sarà possibile entrare in mondi fantastici, interpretare personaggi epici e vivere storie straordinarie insieme ad altri appassionati giocatori. A dare valore a tutto questo sarà la suggestiva cornice del Loggiato Gildoni, che ospiterà anche autori professionisti, disegnatori e giovani artisti emergenti, pronti a condividere la loro passione e a interagire con i fan.

Momento imperdibile sarà la gara di cosplay, dove i partecipanti avranno l’opportunità di mostrare le loro abilità creative interpretando i loro personaggi preferiti in una competizione tutta digitale: verrà infatti allestito un set fotografico interamente dedicato ai cosplayer, immortalati in scatti che, al termine del fine settimana, saranno pubblicati sui profili social di Tiferno Comics. Il partecipante che avrà ottenuto più voti dal mondo del web avrà un intero post a lui dedicato e la realizzazione di una stampa personalizzata.

Tutti coloro che si presenteranno in costume da cosplay avranno la possibilità di visitare gratuitamente la mostra “Giancarlo Berardi, un narratore fra le nuvole“, che proseguirà fino al 29 ottobre nelle sale di Palazzo Facchinetti in Corso Vittorio Emanuele.