Centro selezione Esercito, cambio di Generale: arriva Brafa Musicoro

Cerimonia di avvicendamento al vertice del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Al vertice arriva il Generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro, dopo una lunga formazione e missioni anche nei teatri più caldi come Kosovo e Libano. Commosso anche il saluto del Generale di brigata uscente, Giorgio Guariglia, destinato ad altro importante incarico.

Il saluto di Guariglia

Alla cerimonia, oltre ai vertici istituzionali della città, anche il generale di Corpo d’Armata, Carlo Lamanna. “C’è in me una sensazione di mestizia, come in tutti gli avvicendamenti – ha detto Guariglia – grazie alle autorità militari, civili e religiose che sono intervenuti a conferire lustro a questa cerimonia. Deferente pensiero ai caduti di tutte le guerre. Sentita sincera vicinanza ai fratelli in armi in operazioni in Libano, in un teatro di intensità che l’Esercito affronta con grande professionalità. Questa professionalità non vi è dubbio inizi da qui. Qui è il centro dove ricerchiamo le migliori risorse da rendere alla forza armata. Compito delicatissimo, quello che ci viene affidato. Se il seme non è ben selezionato, d’altronde, non farà il giusto frutto”.

Così i sentiti ringraziamenti alla struttura: “Mi avete mostrato cosa vuol dire operare la selezione che farà parte dell’esercito. I risultati che abbiamo ottenuto sono merito di questa professionalità che mi avete reso disponibile. Nessun comandante, per quanto eccezionale, può ottenere risultati senza una compagine disposta a seguirlo“. Quindi il pensiero anche alla città, che vuole bene alla caserma e si stringe intorno ad essa. “A Foligno sarò sempre legato, non vi libererete di me”.

L’insediamento

“Nel raccogliere il testimone dall’amico e collega, mi unisco ai suoi ringraziamenti per aver onorato con la vostra presenza questa cerimonia, grazie a tutti”, ha detto il Generale Brafa Musicoro. “Quello di oggi è un passaggio di testimone tra due grandi comandanti”, ha detto Lamanna.