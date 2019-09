Centro di Salute “Tacito” di Terni, aperta la stanza dei bambini

A pochi giorni dall’apertura, nella sede centrale della Usl Umbria 2 di viale Donato Bramante a Terni, di un’accogliente sala riservata ai bambini e alle neo mamme per l’allattamento al seno, anche il centro di salute “Tacito”, in via Annio Floriano, ha replicato l’iniziativa, grazie alla donazione del personale dell’azienda sanitaria e all’impegno degli operatori.

Dotata di arredi molto piacevoli e accoglienti, la stanza dei bambini del “Tacito”, aperta nei giorni scorsi, ha incontrato il favore e l’apprezzamento di numerosi utenti e neo mamme, accolti dal direttore del distretto di Terni dr. Stefano Federici, dal responsabile del Centro di Salute 1 “Tacito” e “Valnerina” dr. Gianluca Rossi, dalla coordinatrice infermieristica dott.ssa Paola Calcagno e dal personale sanitario della struttura territoriale.

Si tratta infatti di un ulteriore servizio che rende più funzionale la sede di via Annio Floriano 5, a pochi metri da viale della Stazione, che eroga le cure primarie e le prestazioni sanitarie di base agli utenti del centro cittadino di Terni.

Con questo gesto, i dipendenti dell’Azienda Usl Umbria 2 che hanno partecipato alla sottoscrizione promossa dalla coordinatrice infermieristica Lorena Michelangeli, hanno voluto sottolineare l’importanza della pratica dell’allattamento al seno ma anche creare uno spazio accogliente e funzionale all’intrattenimento giocoso ed educativo, grazie ad un angolo dedicato alla lettura, dei bambini nei primi anni di vita.

