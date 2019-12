Maltempo, rinviata la posa della prima pietra per il Centro civico - Tuttoggi

Con una nota dell’ultimo minuto il Comune di Perugia ha reso noto alla cittadinanza che, causa maltempo, la posa della prima pietra del Centro civico di Ponte San Giovanni in programma per questa mattina alle 11:00 sarebbe stata rinviata.

Non è ancora stata stabilita la nuova data dedicata all’inaugurazione dei lavori per la costruzione della nuova struttura in piazza del Mercato.