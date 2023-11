Centro aggregativo per minori, le attività alla Toti andranno da dicembre a fine giugno - Tuttoggi.info

La giunta lancia il bando per un gestore del servizio che partirà il 2 dicembre

Le attività ludico-ricreative del “Centro di aggregazione minori” presso la scuola media di via Toti a Santa Maria degli Angeli proseguiranno fino a giugno 2025. Lo ha deciso la giunta comunale nell’ultima seduta con lo scopo di non interrompere il servizio che in coincidenza dei periodi scolastico funziona nei giorni di lunedì, giovedì e sabato in orario pomeridiano. Il centro aggregativo per minori è frequentato, nei pomeriggi di apertura da circa n. 30/35 ragazzi di età compresa tra i sei e i quattordici anni.

Le prestazioni previste sono rivolte a una serie di attività in favore dei minori, finalizzati a favorire la socializzazione, l’integrazione e la scolarizzazione degli stessi, tenendo conto delle esigenze e delle attitudini dei medesimi anche al fine di prevenire situazioni di devianza o di rischio sociale e contrastare la povertà educativa. L’individuazione dei beneficiari avviene a cura dell’Ufficio Servizi Sociali, che in piena autonomia svolge l’analisi dei bisogni, definisce contenuti, e articolazione oraria dei servizi.

Le prestazioni che vengono richieste al soggetto affidatario del Centro aggregativo per minori, che sarà individuato e dovrà garantire 9 ore settimanali per 66 settimane con 2 operatori, ricomprendono funzioni di a) assistenza e vigilanza continuativa ai minori durante lo svolgimento delle attività sportive ricreative, sostegno scolastico nei giorni e per i periodi prestabiliti; b) funzioni di carattere relazionale, cura dei rapporti con la famiglia, cura dei rapporti con il mondo esterno; c) funzioni di carattere didattico (supporto) – educativo e di socializzazione; d) funzioni di sostegno a programmi concordati con l’Ufficio; e) pulizia dei locali in cui si svolge il servizio.

Come si può evincere si tratta di un progetto che avrà la decorrenza dal 2 dicembre 2023 e che intende dare una risposta alle richieste di inserimento e per il quale sono stanziati oltre 25 mila euro.