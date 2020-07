Centri Raccolta VUS, ecco i nuovi orari dal 1 agosto - Tuttoggi

La Valle Umbra Servizi spa comunica che dal 1°agosto l’orario dei Centri di raccolta del territorio di pertinenza dell’azienda subirà qualche modifica. Nel solo mese di agosto i centri di via Campagnola e di Spoleto resteranno chiusi la domenica.

Nessuna variazione per il centro di raccolta di Cascia e per quello di Norcia che osserveranno lo stesso orario.

Anche per il Cdr di via Campagnola non ci sono variazioni se non per la chiusura la domenica. l CdR di Foligno La Paciana e Spoleto osserveranno il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il CdR di Campello allungherà la sua apertura di un’ora: martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per il Cdr di Gualdo Cattaneo un giorno in più di apertura: lunedì dalle ore 14 alle 18; mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Posticipata di un’ora la chiusura per il Cdr di Montefalco nell’orario antimeridiano: martedì e sabato dalle 8,30 alle 12.30, invariato il pomeriggio del giovedì: dalle 15 alle 18.

Anche per Castel Ritaldi posticipata la chiusura di un’ora nell’orario antimeridiano: mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, invariato il venerdì dalle 15 alle 18. Il nuovo orario che per il mese di agosto prevede la chiusura di domenica per i CDR di via Campagnola e Spoleto