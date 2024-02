Centrale Umbra al cardiopalma: auto contromano nella notte | Video - Tuttoggi.info

Non è una Centrale Umbra per cuori deboli quella che attraversa la zona tra Assisi e Bastia Umbra, dove negli ultimi due weekend si sono verificati due episodi che fortunatamente non hanno avuto conseguenze ben più gravi.

L’ultimo caso nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, quando in un video pubblicato su Facebook e che gira anche per le chat di whatsapp si vede il conducente dell’auto che riprende la strada effettuare un sorpasso per poi rientrare nella sua corsia… giusto poco prima che dalla corsia di sorpasso arrivi un’auto contromano e a tutta velocità.

Ancora prima, domenica 4 febbraio mattina, un’auto si era schiantata a tutta velocità contro la pompa di un distributore di benzina a Bastia Umbra, sempre sulla Centrale Umbra. L’auto, dopo il violento scontro, si era ribaltata, fortunatamente senza conseguenze e per il conducente e il passeggero e per l’uomo che stava rifornendo la propria auto alla pompa di fronte, distante solo qualche metro. Il conducente, un ventenne della zona, era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia per dei controlli medici di routine.