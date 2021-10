Centenario Milite Ignoto, si celebra con una staffetta di 24 ore - Tuttoggi

Il sindaco Andrea Sisti parteciperà al giro conclusivo insieme al Tenente Colonnello Andrea Pagliaroli, Comandante del 2° battaglione Granatieri “Cengio”

Si chiama “Una staffetta per il Milite Ignoto” la manifestazione sportiva non competitiva organizzata dal Comando del 2° battaglione Granatieri “Cengio” percelebrare il 100° anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto.

La cerimonia di apertura è in programma da martedì 26 ottobre alle ore 9.30 al monumento ai Caduti di Colleattivoli, con il taglio del nastro da parte del sindaco Andrea Sisti e la partenza della staffetta che avrà una durata di 24 ore.

Il percorso si snoda principalmente su viale dei Cappuccini, viale Giacomo Matteotti, via arco Druso, via del Municipio, giro della Rocca, via Aurelio Saffi, corso Mazzini, per poi riprendere viale Matteotti e arrivare in viale Cappuccini.

Nel dettaglio la staffetta vedrà impegnati due militari alla volta che percorreranno il tragitto in circa 30 minuti. Una volta che entrambi i corridori avranno completato il percorso, passeranno il testimone al successivo gruppo di due militari fino al raggiungimento delle 24 ore.

Alla manifestazione sportiva, che terminerà mercoledì 27 ottobre alle ore 10.00, parteciperà anche il sindaco Andrea Sisti che percorrerà, insieme al Comandante del 2° Battaglione Granatieri e sei militari (il passaggio del testimone è in programma alle ore 9.30), il giro di chiusura da piazza Campello a piazza della Libertà, passando per via Aurelio Saffi, via Fontesecca, piazza Pianciani e corso Mazzini.

Al termine della staffetta si terrà la cerimonia conclusiva al monumento ai Caduti di Colleattivoli.