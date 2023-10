Censura a Barbetti, il Pd: "Amministrazione inadeguata"

Continua la polemica intorno all'episodio capitato alla consigliera comunale Barbetti e al veto sulla sua presenza ad un evento

A fare quadrato intorno alla consigliera Barbetti, al centro della polemica dopo il veto ricevuto alla sua presenza alla sua presentazione di un libro in uno spazio pubblico comunale (poi negato dal sindaco), arriva il Partito democratico di Foligno.

La reazione dei dem

“La reazione del Sindaco di Foligno – scrivono i Dem – conferma tutta l’inadeguatezza di questa Amministrazione. La verità, i fatti, però non possono essere nascosti. L’ iniziale totale disponibilità alla concessione della sala per la presentazione del libro è diventata sotto condizione; quando gli organizzatori hanno comunicato il nome della professoressa Rita Barbetti tra i presentatori, la replica delle strutture comunali è stata chiara: no alla presenza della professoressa Barbetti, in quanto consigliera comunale, inducendo così gli autori del libro a rinunciare allo spazio comunale. Punto. Di qui lo sconcerto e la protesta. Ora, invece di farsi carico di quanto successo, il Sindaco invoca scuse che ovviamente non sono dovute. Il veto è venuto dalle sue strutture, così come altri dinieghi sono venuti nei mesi scorsi dalla sua amministrazione circa patrocini a manifestazioni civiche. C’è un modo per dimostrare che non ci sono preclusioni e insensati divieti: si concedano gli spazi comunali senza discriminazioni creando un clima di rispetto e serenità dentro il Comune e con la città“.