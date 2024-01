"Cena al buio", sensibilizzazione sulla disabilità visiva con l'associazione Peter Pan - Tuttoggi.info

L’evento si inserisce in un programma più ampio di inclusione sociale e di conoscenza della disabilità che l'Associazione Peter Pan ha formulato per tutto il corso dell’anno

L’Associazione Peter Pan di Spoleto inaugura un nuovo e significativo ciclo di eventi, confermando il suo impegno pluriennale nella tutela dei ragazzi portatori di handicap. Da oltre vent’anni, l’Associazione si dedica alla promozione dello sviluppo psicofisico e all’integrazione sociale di questi ragazzi, contribuendo attivamente al tessuto sociale locale.

Il primo evento del 2024 sarà la “Cena al Buio“, in programma per il 20 gennaio 2024 presso il Ristorante Zengoni di Spoleto. Questa iniziativa, organizzata grazie alla preziosa collaborazione con la UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Perugia, il Rotaract Club Spoleto e il Leo Club Spoleto, gode del patrocinio del Comune di Spoleto.

L’evento si inserisce in un programma più ampio di inclusione sociale e di conoscenza della disabilità che l’Associazione Peter Pan ha formulato per tutto il corso dell’anno. Recentemente ha infatti avviato il progetto “Nei miei panni“. Questa iniziativa, dedicata agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, ha l’obiettivo di stimolare l’empatia e sensibilizzare i giovani studenti sulla tematica della “diversabilità”. Durante il primo ciclo di incontri, il progetto ha suscitato un notevole interesse e approvazione da parte delle classi coinvolte, della scuola e delle famiglie. L’entusiasmo dimostrato dagli studenti evidenzia la grande importanza di realizzare iniziative socio-culturali che promuovano la consapevolezza e l’accettazione non solo della disabilità ma più in generale della diversità.

L’Associazione ha intrapreso numerose iniziative nel corso degli anni, e tra le più recenti attualmente in corso figurano i progetti legati alla musica e allo Yoga.

Decimo Granelli, presidente Associazione Peter Pan. spiega: “La musica è un potente mezzo in grado di superare barriere e raggiungere profonde emozioni, inducendo un processo di cambiamento. Immaginiamo che le ragazze e i ragazzi del progetto possano affrontare e superare sfide, dimostrando che la musica è un veicolo di emancipazione e integrazione sociale. L’espressione musicale, oltre che terapeutica, è un’emozione profondamente arricchente. Il progetto dà l’opportunità di usufruire della pratica musicale idonea per risolvere problemi relazionali e la socializzazione, curando in particolare gli aspetti generali di miglioramento del rapporto con il proprio corpo e di reciprocità con gli altri. L’idea di un’esperienza basata sulla musica è nata grazie a un lungo percorso e si è consolidata nei comuni del territorio guidati dalla città di Spoleto e ci ha portato a sperimentare questi servizi e strumenti. Con questo principio abbiamo creato la Sbrock band (nella foto) insieme con un maestro veramente eccezionale, Roberto Carlini. Con questa band abbiamo suonato in vari luoghi riscuotendo successi e congratulazioni. Per il futuro vorremmo che la band si consolidasse e che altri possano usufruire di questa opportunità”.

“L’idea di creare il progetto ‘A tutto yoga, yoga per tutti’ – spiega invece Roberta Antonini – è nata circa 2 anni fa. È un progetto nel quale ho creduto e credo ancora fortemente. Perché Yoga? Non è una terapia sostitutiva, ma può notevolmente migliorare la qualità della vita, risultando particolarmente adatta per le persone con disabilità. I benefici sono molteplici: riduzione dello stress e dell’ansia, aumento del rilassamento, miglioramento della postura, potenziamento dell’equilibrio, favoreggiamento dell’integrazione, insegnamento della corretta respirazione e molto altro. I risultati finora sono positivi; i ragazzi partecipano attivamente, dimostrando un forte interesse. Sono convinta che questa esperienza sia un’opportunità preziosa da vivere e condividere per loro”.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare alla “Cena al Buio” prenotando al link https://forms.gle/pdxPn75CBs7qziMKA . Il ricavato sarà devoluto a UICI Perugia e Ass.ne Peter Pan per sostenere le attività delle due associazioni. Per informazioni: assopeterpan@gmail.com, uicpg@uici.it, segreteriarotaractspoleto@gmail.com, leoclubspoleto@hotmail.com.