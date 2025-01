Cede una dose di cocaina ma viene fermato e arrestato - Tuttoggi.info

Sorpreso a cedere una dose di cocaina durante un mirato servizio di osservazione a Bastia Umbra, un 21enne cittadino albanese è stato arrestato e poi per direttissima gli è stato comminato un divieto di dimora in Umbria.

L’operazione è stata condotta dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, nell’ambito di attività investigative finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato osservato, in prossimità di un albero, intento a raccogliere qualche cosa da terra e consegnarla all’interno di un veicolo ad altro soggetto. Quest’ultimo, sottoposto a controlli da parte degli agenti, ha consegnato un involucro di colore bianco contenente verosimilmente sostanza stupefacente di tipo cocaina asseritamente acquistata poco prima.

Contestualmente il presunto spacciatore, mai perso di vista dagli operatori, si è allontanato in auto in direzione Perugia, ove è stato sottoposto a perquisizione dagli agenti e trovato in possesso di denaro contante per un totale di € 595,00 di vario taglio, tutti ben compatibili con l’attività di spaccio.

Il 21enne è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che questa mattina, durante il rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in Umbria.