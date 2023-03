Cavallo bianco a spasso sul raccordo, messa in sicurezza dalla polizia

Il cavallo bianco - Lady Mirtillo - scortato dalla polizia stradale fuori dalla superstrada, il custode dalla sera prima lo cercava

Paura e curiosità giovedì lungo il raccordo Terni – Orte, in direzione sud, per la presenza lungo la carreggiata di un cavallo bianco che era tranquillamente a spasso. La presenza dell’animale in superstrada è stata segnalata alla polizia stradale, visto il pericolo per l’incolumità degli automobilisti (oltre che dello stesso cavallo bianco).

Una pattuglia della polstrada di Terni, dunque, è intervenuta immediatamente e ha rintracciato l’animale all’altezza dello svincolo per Montoro, mentre correva sulla strada creando intralcio e pericolo tra le auto in transito. Mantenendo la vettura di servizio ad una distanza di sicurezza, gli agenti hanno accompagnato l’animale in safety car fuori dalla superstrada. Una volta allontanato dalla strada principale, docile e mansueto si è lasciato avvicinare e mentre un operatore era impegnato a controllare il traffico, l’altro si è adoperato a mettere in sicurezza il cavallo assicurandolo ad una fune.