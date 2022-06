Causa incidente e scappa, spoletino rintracciato grazie alle telecamere

Il cinquantenne è stato rintracciato a casa sua con l’auto ancora sporca di vernice dell’altro veicolo coinvolto nell'incidente

E’ rimasto coinvolto in un incidente stradale e poi è scappato, senza sincerarsi delle condizioni di salute dell’altro automobilista. Che si è dovuto far medicare dal pronto soccorso per i traumi riportati, con una prognosi di 10 giorni. L’uomo, però, un cinquantenne di Spoleto, è stato rintracciato grazie ad alcune telecamere presenti nella zona e denunciato a piede libero per omissione di soccorso.

Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana in città. L’automobilista coinvolto nell’incidente, avvenuto venerdì sera, ha chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile, prima di recarsi al pronto soccorso per farsi medicare. Ed è stata proprio l’attività dei militari dell’Arma a ricostruire in poche ore l’identità del conducente dell’altro veicolo. Osservando infatti una telecamera di videosorveglianza presente nella zona, i carabinieri sono risaliti alla targa dell’auto fuggita ed al suo proprietario.