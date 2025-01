Casting per il nuovo film di Francesca Archibugi, si cercano attori e attrici in Umbria - Tuttoggi.info

Un casting per il nuovo film della nota regista e sceneggiatrice Francesca Archibugi, che cerca attori e attrici di origine umbra per piccoli ruoli.

Le riprese di “Illusione” – questo il titolo del film prodotto da Fandango ambientato tra Italia, Moldavia e Francia – si terranno a marzo e aprile prossimi e, nello specifico, sono richiesti: una donna anziana (75enne) esteticamente provata, un uomo tra 35 e 45 anni e un ragazzo tra 18 e 20 anni. La storia racconterà i rapporti tra giovani donne fragili e uomini ricchi potenti.

L’annuncio è stato pubblicato in queste ore anche sui canali social di Umbria Film Commission, dove vengono illustrate anche le modalità di presentazione delle candidature: occorre un video di presentazione della durata di 1 minuto, che deve iniziare con una figura intera, poi il candidato o la candidata si devono avvicinare in primo piano e presentarsi in italiano con nome, cognome, anno di nascita, nazionalità, città di residenza e come si immaginano tra 10 anni.

I video devono essere inviati entro mercoledì 22 gennaio tramite WeTransfer all’indirizzo: castingillusione@gmail.com. I file vanno nominati con nome, cognome, città di domicilio e anno di nascita.