Castiglione primo Comune d’Italia ad aderire alla Convenzione di Faro diventa un caso politico

La Lega mette in guardia dai possibili limiti | Preoccupa in particolare la possibile "censura" legata ai diversi sentimenti della cultura islamica

Castiglione del Lago, primo comune italiano ad aderire alla Convenzione di Faro sulla valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune, diventa un caso politico. Dopo la soddisfazione con cui l’amministrazione comunale ha salutato il via libera all’adesione dato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 dicembre, è la Lega a mettere in guardia dai possibili limiti legati alla Convenzione di Faro. Da cui il Comune di Castiglione “non ha preso le distanze”, come chiede il Carroccio.

Briziarelli e i consiglieri della Lega

A mettere in guardia dai possibili limiti sono il senatore umbro della Lega, Luca Briziarelli, e i consiglieri comunali Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli. “Nessuno mette in dubbio lo spirito di facciata che la decisione si porta dietro affermano gli esponenti del Carroccio – ma stabilire di ispirarsi a tale Convenzione in maniera acritica significa mettere a rischio quanto di più prezioso abbiamo”.

“Evidentemente il sindaco – aggiungono gli esponenti della Lega – ignora i rischi insiti nelle disposizioni della Convenzione che rimette all’Europa la possibilità di dirimere diversità di visioni tra comunità che si ispirano a diversi valori”.

La Lega e i rischi della censura per la sensibilità islamica

La Lega teme possibili casi di censura legata alla diversa sensibilità di culture e religioni, in particolare quella islamica. Così come accaduto in occasione dell’arrivo del presidente iraniano Hassan Rouhani, quando furono coperte alcune antiche statue di nudi presenti nei Musei Capitolini.

Un aspetto che era stato sollevato anche in Parlamento nel dibattito sulla ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione di Faro. E questo nonostante le rassicurazioni del ministro Franceschini.

Il dibattito a Castiglione

Un dibattito che dal Parlamento si è spostato a Castiglione del Lago, primo Comune d’Italia ad aderire alla Convenzione di Faro.

“Ispirarsi alla Convezione di Faro, come ha fatto il Comune di Castiglione del Lago – conclude il senatore Briziarelli – significa mettere il sigillo alla svendita del nostro patrimonio artistico e culturale”.

“La Lega – dichiarano Terrosi e Nardelli – continuerà a battersi in Consiglio comunale e sul territorio perché l’Amministrazione comunale prenda le distanze da questi aspetti negativi della Convenzione e perché si attivi in tutte le sedi affinché possano essere superati”.