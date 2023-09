Castiglione, la replica di Poste: “rallentamenti per difficoltà esterne”

Dopo le lamentele sui disservizi nel recapito della posta, l'azienda spiega e chiede più collaborazione ai cittadini

Dopo l’articolo di Tuttoggi.info, Poste Italiane rassicura i cittadini di Castiglione del Lago “sulla regolarità del servizio di recapito e l’assenza di code di lavorazione nel Centro Distribuzione di riferimento anche se la genericità delle segnalazioni non consente le opportune verifiche”. Così la nota dell’azienda dopo i disservizi segnalati da “La voce dei cittadini”.

“I rallentamenti nella consegna della posta registrati nell’ultimo periodo – viene spiegato da Poste italiane – sono riconducibili alle difficoltà esterne incontrate dai portalettere. L’efficacia del servizio, infatti, dipende da una serie di fattori quali la presenza di un’adeguata toponomastica, dalla corrispondenza che deve riportare l’indicazione esatta e completa di indirizzi e numeri civici, dall’installazione all’esterno delle abitazioni di cassette accessibili sulle quali devono essere indicati i destinatari domiciliati. L’assenza totale o parziale di tali condizioni, come nel caso di Castiglione del Lago, incide sulla qualità del servizio.

L’Azienda mette solitamente in atto tutte le azioni possibili per individuare i destinatari della posta e garantire un servizio di recapito regolare e coglie l’occasione per invitare i cittadini ad una maggiore collaborazione”.