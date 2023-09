Tornano indietro anche le raccomandate, le notifiche Tari portate dai vigili

La posta non arriva, proteste a Castiglione del Lago dopo l’ennesimo disservizio. Segnalato da Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini (La Voce dei Cittadini): “E’ troppo tempo che molti cittadini nonostante i continui reclami non ricevono la posta. In particolare i disservizi vengono segnalati nel capoluogo dove neanche le raccomandate raggiungono il destinatario con la motivazione di nominativo sconosciuto, nonostante quel destinatario risiede allo stesso indirizzo da decine di anni e ha sempre ricevuto con regolarità la posta fino qualche mese fa. Si è verificato anche che il Comune ha dovuto incaricare i vigili urbani per la consegna della notifica di pagamento della Tari”.

“La situazione – proseguono – creando difficoltà oggettive a molte famiglie, poiché si tratta di un servizio di primaria importanza che non è più affidabile”.

C’è anche chi ha scritto all’ufficio reclami di Poste Italiane ed è in attesa di una risposta che non arriva.

Per questo si chiede all’amministrazione comunale di attivarsi presso Poste Italiane, affinché il problema venga risolto.