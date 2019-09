Castiglione del Lago, tragedia sui binari, investita una persona

Tragedia intorno alle 19.30 a Castiglione del Lago, dove una persona sarebbe stata investita da un treno, l’Intercity 595 diretto a Roma con 240 persone a bordo secondo i vigili del fuoco del Comune lacustre.

Sono in corso le indagini, con annessa sospensione del traffico ferroviario sulla linea Firenze – Roma. Secondo le prime informazioni, intorno alle 19 una persona, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un treno nella zona di Castiglione del Lago, zona in cui il treno è fermo da circa due ore.

Il convoglio si è poi fermato a circa mezzo km dal punto di impatto. Sconosciute le generalità della vittima, che sarebbe una donna. Al momento stanno cercando elementi utili per risalire alle generalità.

“Abbiamo sentito un gran rumore sotto il treno ed il treno che ha frenato bruscamente. Siamo fermi dalle 19 circa“, la testimonianza su Facebook di uno dei passeggeri del treno.

Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e polizia scientifica. Si tratta della seconda tragedia del genere in pochi mesi: a giugno una giovane donna, residente a Castiglione del Lago, era stata travolta dal treno tra Panicale e Castiglione del Lago. Il macchinista non aveva potuto far nulla per evitare l’impatto.

Trenitalia conferma l’investimento e i disagi al traffico ferroviario: come si legge su trenitalia.com, i treni direttamente coinvolti sono:

Intercity 594/595 Trieste Centrale (13:02) – Roma Termini (20:49); Intercity 1577 Milano Centrale (14:48) – Napoli Centrale (23:50); RV 2318 Roma Termini (20:05) – Firenze Santa Maria Novella (23:40); Regionale Veloce 2317 Firenze Santa Maria Novella (19:13) – Roma Termini (23:04). Parzialmente cancellati i treni Intercity 598 Roma Termini (18:12) – Firenze Santa Maria Novella (21:20) – limitato ad Arezzo (20:24); Regionale veloce 2316 Roma Termini (17:12) – Firenze Santa Maria Novella (20:48) – limitato a Castiglion del Lago (19:09); e il regionale 11669 Firenze Santa Maria Novella (17:35) – Chiusi Chianciano Terme (20:28): limitato ad Arezzo (19:10).

