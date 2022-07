Castiglione, da oggi torna il traghetto per Isola Polvese: orari

Il collegamento rimarrà in vigore fino a sabato 27 agosto e funzionerà nei giorni di giovedì e sabato. Si potrà partire da Castiglione del Lago per Isola nei seguenti orari: 9,20, 11,35, 15,10 e 17,45. Mentre dalla Polvese si potrà tornare a Castiglione alle ore 10,25, 12,40, 16,40 e 18,50.

“Isola Polvese – dichiara il vicepresidente della Provincia di Perugia Cristian Betti – è uno dei fiori all’occhiello sul quale la Provincia negli ultimi anni ha investito in maniera significativa, andando a recuperare strutture e luoghi di attrazione e donando loro una nuova vita. Un’area ambientale unica che merita di essere vistata e maggiormente conosciuta dagli stessi umbri. Da qui la decisione, in accordo con il Comune di Castiglione del Lago, di mettere a disposizione un ulteriore servizio di collegamento che ne favorisca la fruizione”.

“Il collegamento diretto con Isola Polvese – afferma l’assessore ai Trasporti del Comune di Castiglione del Lago Fabio Duca – rappresenta un fattore importante di valorizzazione del nostro bellissimo ambiente naturale, anche in chiave turistica, proprio in questo periodo di alta stagione. Turisti e residenti possono raggiungere la nostra isola con un’ampia scelta di orari sia per l’andata che per il ritorno. Ringraziamo la Provincia di Perugia che contribuisce per oltre 2/3 alla spesa totale del servizio da corrispondere a Bus Italia: 18.000 la Provincia e 8.250 il Comune di Castiglione del Lago”.