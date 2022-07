Castello "torna" in tv con la sua Pinacoteca, la storia della Sora Laura in onda su Rai 2 - Tuttoggi

Il mito della donna amata in segreto da Alessandro Vitelli al centro della trasmissione "Il Mythonauta", mercoledì 6 luglio alle ore 23.30

Il patrimonio culturale, storico artistico di Città di Castello e le sue tradizioni saranno ancora una volta protagonisti in tv nella 2^ puntata de Il Mythonauta, in onda su Rai 2 mercoledì 6 luglio alle ore 23.30, che accenderà le luci della ribalta televisiva nazionale sulla Pinacoteca comunale, con la storia misteriosa e affascinante della Sora Laura.

Una nuova importante vetrina sulle reti Rai, dunque, per la città tifernate, nella trasmissione di Davide Bernasconi, in arte Van de Sfroos, che racconta leggende, miti, credenze popolari e storie che sono custodite e tramandate di generazione in generazione nella memoria collettiva delle comunità della Penisola.