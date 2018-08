Castello diventa “Una città che balla” per l’ultimo “giovedì sera” dell’estate

share

Si avvicina alla conclusione il calendario di “Estate in città” che giovedì 30 agosto, dalle 19 a mezzanotte, si congeda da tifernati e turisti con la manifestazione diffusa “Una città che balla” con dj set e performance in Piazza Matteotti e Gabriotti, Corso Vittorio Emanuele, Via Mazzini e Via Marconi.

Per l’ultimo “giovedì sera” dell’estate tanti e apprezzati artisti daranno vita a questa iniziativa, promossa dal Comune di Città di Castello: Andrea Bianchini, Banana, Benny Blanco, Cafè Concerto, David Nanni, Davide Bianchini, Francesco Pe-truzzi, Genio dei Pierrots, Graziano, Ivano Pescari, Maria Elisa Bernardini, Mattia Stri-vieri, Michele Fiorucci, Mr Teo, Zoshi.

