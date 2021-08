Castel Viscardo, contributi per le famiglie numerose - Tuttoggi

Prevede contributi economici di 150 euro per ogni figlio minore a carico l’avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie numerose con almeno quattro figli

Prevede contributi economici di 150 euro per ogni figlio minore a carico l’avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie numerose con almeno quattro figli. Lo rende noto il Comune di Castel Viscardo che, come gli altri enti locali del territorio ricadenti nell’ambito della zona sociale interessata, ha pubblicato il bando per aiuti concessi a seguito di presentazione della domanda e dell’utile collocamento nella graduatoria approvata.

L’avviso prevede che per avere diritto ai sostegni all’interno del nucleo familiare debba esserci un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di diciotto anni ed un Isee non superiore a 36mila euro.

Tutte le info cliccando qui.