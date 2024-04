Elezioni Castel Ritaldi, centrosinistra pronto ad ufficializzare la lista. Cena per Ugolini - Tuttoggi.info

Giallo sul recente incontro nella sede di AP delle due liste concorrenti alla ricandidata Elisa Sabbatini

Mancano ormai tre settimane al deposito delle liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale e a Castel Ritaldi il conto alla rovescia è partito anche se si registra qualche incertezza, più comunicativa che operativa, nel centrosinistra che non ha ancora ufficializzato il proprio candidato sindaco – in pectore resta Piero Ugolini – rimandando l’atteso annuncio pubblico. Mercoledì scorso si è tenuta l’ultima riunione e, a quanto si vocifera, in vista delle elezioni la coalizione intende fare una sola presentazione degli aspiranti sindaco e consiglieri comunali che si dovrebbe tenere la prossima settimana. Ma intanto ieri sera si è tenuta una cena pre elettorale in sostegno proprio di Ugolini a cui hanno preso parte una sessantina di persone, tra cui il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ed il suo vice Stefano Lisci.

Il Pd del segretario Settimi sta lavorando sodo e avrebbe da poco incassato l’ok alla candidatura di almeno due giovani di Castel San Giovanni che andrebbero a sostituire il consigliere uscente Mirko Peruzzi in rappresentanza della frazione (le altre 4 sono Mercatello, La Bruna, Colle del Marchese e Torregrosso).

Punta di diamante del probabile schieramento resta Carla Erbaioli, rientrata nel partito della Schlein, forte di una esperienza politica e di precedenti successi elettorali che assicurerebbero un bel traino al centrosinistra.

Più avvantaggiato, nei lavori preparatori, il candidato di Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare), Francesco Caccetta, anche lui alle prese con la chiusura della lista per le prossime elezioni ma che ha già ufficialmente avviato la propria campagna elettorale.

Nelle ultime ore però si è avuta conferma di un recente incontro nella sede di AP delle due liste concorrenti alla ricandidata Elisa Sabbatini (centrodestra) . Un incontro che non è sfuggito agli attenti occhi dei concittadini. Per il centrosinistra erano presenti Settimi e l’ex sindaco Andrea Reali, per Alleanza popolare Caccetta e Zampolini. Prove di dialogo per una fusione o una semplice visita di cortesia?

Si lavora sodo anche nel centrodestra che annuncia di aver pressoché completato la lista dei consiglieri: nelle prossime ore si decideranno gli ultimi 2 nomi che comporranno la lista dei 12 pretendenti ad uno scranno del palazzo municipale di Castel Ritaldi.

(Fra.Bar.)

