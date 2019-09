Castel Ritaldi per 4 giorni torna ad essere il Paese delle Fiabe

Da giovedì 19 a domenica 22 settembre a Castel Ritaldi torna l’evento ‘Paese delle fiabe – Premio letterario Mario Tabarrini’, uno dei concorsi di scrittura per fiabe più prestigiosi e riconosciuti a livello nazionale.

Arrivata alla sua 20esima edizione, la manifestazione ha lo scopo di diffondere la cultura della fiaba, in particolare tra i giovani, ed è dedicata alla memoria dello scrittore Mario Tabarrini, nato a Castel Ritaldi e autore di diversi libri di narrativa, novelle e racconti per ragazzi. Anche quest’anno, quindi, immaginazione, fantasia e creatività invaderanno il borgo umbro, pronto ad accogliere bambini e famiglie provenienti da tutta Italia in uno scenario di festa tra eventi, giochi, musica e degustazioni. Quattro giornate all’insegna della cultura, del divertimento, della condivisione e della diffusione della fiaba, autentico mezzo d’espressione.

Si partirà il 19 con i laboratori dedicati agli alunni della scuola primaria ‘Giuseppe Parini’ di Castel Ritaldi, per proseguire nelle giornate successive con momenti culturali e ludici, tra presentazioni di libri, spettacoli, laboratori, letture animate ed esibizioni. Nella giornata di sabato 21 settembre, alle 17.30, all’anfiteatro comunale si terrà la premiazione del premio letterario Mario Tabarrini, che quest’anno ha avuto come tema ‘Specchio’, sul quale i partecipanti hanno dovuto produrre una fiaba inedita.

Domenica 22, alle 10, partirà ‘il trenino Dotto’, che come sempre porterà a visitare Castel Ritaldi tutti coloro che in questo clima di fiabe ed allegria vorranno divertirsi insieme ad ospiti speciali. Realizzato con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini, Paese delle fiabe è un’occasione per appassionare i più piccoli alla lettura, stimolarne la creatività e scoprire questo territorio.

Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook ‘Paese delle fiabe’ o visitare il sito www.castelritaldi.eu/pagine/paese-delle-fiabe.

