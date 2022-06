Caso Ranchicchio, il Pd attacca il sindaco aspettando il prefetto

Sulla questione sollevata dall'avvocato Bennicelli relativa a presunte incompatibilità i dem chiedono le carte e risposte da Ruggiano

Caso Ranchicchio, il Pd attacca il sindaco Ruggiano. Accusato di non dare risposte sulle presunte dichiarazioni mendaci del suo assessore al momento della nomina, e di menare “il can per l’aia” confondendo le acque “già torbide del loro”, cambiando “le carte in tavola in un unico discorso”.

La questione è quella sollevata dall’avvocato Bennicelli, che ha effettuato una formale richiesta di accesso agli atti non ricevendo, sembra, tutta la documentazione in possesso dell’Ente.