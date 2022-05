Caso peste suina a Roma, definita la zona rossa: l’ordinanza

Individuata l'area dove aumenta la sorveglianza passiva di cinghiali e suini | Le misure saranno aggiornate con l'eventuale emergere di altri casi

Caso di Psa (peste suina africana) in un cinghiale rivenuto a Roma (nel parco dell’Insugherata) l’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Zingaretti, definisce la zona rossa e assume le disposizioni al fine di contenere il possibile contagio.

La zona rossa

L’area infetta provvisoria è delimitata dal Grande Raccordo Anulare a nord; dal Tevere a est; a sud dalla circonvallazione Clodia, via Cipro, via di San Tommaso D’Acquino, via Arturo Labriola, via Simone Simoni, via Pietro De Cristofaro, via Baldo Degli Ubaldi; a sud-ovest da via Boccea.