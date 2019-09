Cascia, martedì si inaugura la nuova sede Auseri, Spi e Cgil

Un nuovo spazio per Cascia, un luogo di partecipazione e incontro per una città che deve risollevarsi dopo il terremoto. Martedì 1 ottobre alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Auser, Spi e Cgil, che si trova in via Cavour nella città di Santa Rita.

All’inaugurazione interverranno: Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia, Tiziana Ciabucchi, presidente di Auser Umbria, Mario De Carolis, sindaco di Cascia, Maurizio Lunghi, segretario generale della Cgil di Bologna, “gemellata” con quella di Perugia proprio in occasione del sisma del 2016, Fabio Paparelli, presidente della Regione Umbria, Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio, segretaria generale dello Spi Cgil dell’Umbria, Riccardo Sanna, Cgil nazionale, e Enzo Costa, presidente di Auser nazionale.

