Cascia, consegnati i lavori per l’ex cinema: diventerà un nuovo centro di comunità - Tuttoggi.info

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Cascia, consegnati i lavori per l’ex cinema: diventerà un nuovo centro di comunità

Redazione

Cascia, consegnati i lavori per l’ex cinema: diventerà un nuovo centro di comunità

Mer, 08/04/2026 - 12:05

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Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’ex cinema, destinato a diventare un nuovo centro di comunità al servizio della cittadinanza.

L’intervento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di restituire alla città un luogo di aggregazione, incontro e condivisione. L’opera prevede un investimento complessivo di quasi 560mila euro e una durata dei lavori stimata in meno di un anno.Il progetto riguarda un importante intervento di adeguamento sismico dell’edificio, che interesserà in maniera diffusa le strutture esistenti attraverso opere di consolidamento delle murature, rafforzamento dei collegamenti tra gli elementi strutturali e riorganizzazione di alcuni spazi interni.

Sono inoltre previste lavorazioni mirate alla ridefinizione funzionale dell’immobile e dell’attiguo locale bar.Al termine dei lavori, l’edificio sarà restituito alla comunità come uno spazio rinnovato, sicuro e multifunzionale, pensato per ospitare attività sociali, culturali e momenti di partecipazione. “Questo intervento rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco Mario De Carolis – Restituiremo alla città un luogo storico, trasformandolo in uno spazio moderno e sicuro, capace di accogliere e valorizzare le relazioni sociali e le iniziative del territorio”.

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