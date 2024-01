Cascata d'acqua su Ast-Arvedi in viale Brin, allagamento e strada chiusa al traffico - Video - Tuttoggi.info

Un allagamento ha interessato l'ingresso dell'acciaieria situato in viale Brin. Vigili del Fuoco sul posto, strada chiusa al traffico

Il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Terni, sede centrale, sta intervenendo presso lo stabilimento Ast-Arvedi per un allagamento. A seguito della rottura di una condotta, rispetto alla quale sono in corso gli accertamenti del caso, una cascata d’acqua si è riversata sulla zona di ingresso dello stabilimento sito in Viale B. Brin e l’omonima via. Il personale dello stabilimento sta intervenendo sulla intercettazione delle valvole per chiudere la fuoriuscita mentre il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto sul posto con due mezzi e delle motopompe tra cui un’idrovora sta prosciugando la zona interessata che è stata interdetta al traffico. Non risultano interessate le zone produttive o l’impianti di lavorazione. Non vi sono feriti.

Foto di Michele Rossi