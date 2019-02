CasaPound avvia la campagna elettorale e candida sindaco Cristiano Giustozzi

E’ stata, di fatto, CasaPound, ad aprire ufficialmente la campagna elettorale della città di Foligno, presentando venerdì sera il candidato sindaco Cristiano Giustozzi, architetto folignate, per la prima volta nell’agone politico.

A lanciare la corsa per la conquista della fascia tricolore, è intervenuto direttamente il vicepresidente Simone Di Stefano, che ha invitato CasaPound a “parlare con tutti senza avere preclusioni e nell’interesse della città e dei cittadini in maniera tale che – ha sottolineato – un domani nessuno possa dire che CasaPound si è fatta la sua campagna elettorale e non ha voluto collaborare con nessuno.

Un concetto questo, richiamato più volte nel corso della serata. Il messaggio al centrodestra è chiaro: in caso di ballottaggio gli accordi devono essere fatti con i giusti canoni per poter vincere al secondo turno, anche perchè in tante realtà – persino umbre – la conquista delle amministrazioni è stata mancata od ottenuta per una decisiva manciata di voti.

CasaPound, a Foligno, si candida con un proprio candidato ed una propria lista per la prima volta, e l’evento è andato oltre le aspettative, con una sala affollata da un centinaio di partecipanti.

“Ho detto subito di sì quando mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco – ha fatto sapere Cristiano Giustozzi – io sono un architetto e cercherò di risolvere i problemi come fa un architetto, analizzando i problemi e studiando soluzioni. La priorità sarà quella di risolvere, con coinvolgimento di tutto, i piccoli problemi che poi rischiano di diventare grandi”.

Tra i punti principali: casa, lavoro, sicurezza, sociale e rilancio della città.

