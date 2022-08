Casa in fiamme, cane e gatto intossicati dal fumo e salvati dai vigili del fuoco

Due animali in case senza i padroni salvati dalle fiamme, effettuata manovra di rianimazione su un cane intossicato dal fumo

Casa in fiamme nella serata di domenica a Orvieto Scalo, con i vigili del fuoco che hanno salvato due animali presenti all’interno. L’incendio è avvenuto in un appartamento in via Montefiorino. Le fiamme si sono propagate dalla cucina, provocando danni però anche al resto dell’abitazione a causa del calore e del fumo.

A dare l’allarme delle persone della zona visto che i proprietari non erano presenti. Nella casa in fiamme c’erano però un gatto ed un cane, portati in salvo dai pompieri. In particolare al cane, un Jack Russell, è stata effettuata dai vigili del fuoco una rianimazione in quanto in pericolo di vita a seguito dell’inalazione del fumo causato dall’incendio.