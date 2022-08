Cartiere di Trevi: “Senza energia pronti a fermarsi”

L'allarme dell'amministratore delegato dell'azienda umbra

“Senza un contratto di fornitura dell’energia, fermeremo l’azienda“. L’allarme è di Franco Graziosi, amministratore delegato delle Cartiere di Trevi, impegnato in questi giorni in una vera campagna di sensibilizzazione e mobilitazione a difesa del settore che, da solo, muove 1,4 per cento del Pil italiano.

L’anno termico

Il tema è che il 1 ottobre inizierà l’anno termico e le aziende energivore come le cartiere hanno bisogno di un contratto con un fornitore che garantisca energia e un prezzo fisso. Nessun fornitore è però in grado di farlo, se non chiedendo di fatto prima le garanzie economiche alle aziende. Un momento dunque davvero complesso, che Graziosi ha spiegato anche in tv: “La filiera della carta fattura l’1,4 per cento del Pil e noi non abbiamo un contratto con un fornitore”.