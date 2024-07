Cartello turististico sulla E45 per promuovere la città di Todi

Nella giornata di giovedì 11 luglio, a Todi è stato svelato il primo dei cartelli turistici parte di un primo lotto di sei unità su 29.

Nell’ambito del progetto di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza della superstrada E45 e delle relative opere idrauliche ricadenti nel territorio Umbro promosso da Anas, la Regione Umbria si è resa ideatrice di una iniziativa per promuovere il paesaggio umbro e le sue città, tramite l’inserimento di cartelli stradali raffiguranti le viste più suggestive, rappresentative dell’identità delle città e dell’immagine dell’Umbria.

Il primo dei cartelli

Nella giornata di giovedì 11 luglio, a Todi è stato svelato il primo dei cartelli turistici (formato 4 metri x 3) parte di un primo lotto di sei unità su un totale delle 29 previste a carico di Anas su richiesta della Regione e in accordo con i Comuni di competenza, Todi in primis.

Il cartello, raffigurante piazza del Popolo e i suoi Palazzi Comunali, è posizionato lungo la carreggiata sud tra gli svincoli di Fratta Todina e quello di Todi Ponterio.

Il Tempio della Consolazione

Per il territorio tuderte, l’Amministrazione comunale di Todi ha concordato con Regione e Anas il posizionamento di un altro cartello, con l’immagine del Tempio di Santa Maria della Consolazione, lungo la corsia nord nei pressi dell’uscita E45 di San Damiano.



L’intervento si inserisce nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della E45 in corso da parte di Anas per migliorare in modo radicale la qualità dell’infrastruttura, innalzare i livelli di sicurezza e assicurare una lunga durata delle opere nel tempo.

“A partire dal 2017 – ha reso noto Anas – abbiamo risanato la pavimentazione su quasi 280 km di carreggiata, sostituito il new jersey centrale per oltre 65 km, risanato strutturalmente 13 ponti e viadotti, ammodernato tutti gli impianti tecnologici in galleria, sostituito tutta la segnaletica verticale e risanato strutturalmente muri laterali di sostegno per 60.000 metri quadrati“