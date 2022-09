"Carsulae, tra archeologia e rievocazione", un convegno al sito archeologico di Terni - Tuttoggi

La prima sessione

Sono previste due sessioni. Nella prima, alle ore 10.00, dedicata a “Il II secolo nel mondo romano”, moderata da Giacomo Antonelli, interverranno Antonella Pansini (Forma e funzioni degli edifici per spettacolo in età imperiale), Michele Porcaro (Panem et (non solo) circenses: intrattenimento e spettacoli nella Roma antonina), Claudia Fanciullo (Cibi e sapori nella società romana: il caso del pane di 2000 anni fa), Giovanni Romano (Il commercio su strada tra piccoli e grandi centri), Giovanni Romano (Igiene e salute pubblica).

“Il II secondo secolo a Carsulae”

Nella seconda, alle 11.30, incentrata su “Il II secondo secolo a Carsulae” e moderata da Silvia Casciarri, parleranno Elena Roscini (Carsulae nel II secolo: istituzioni, culti, economia e società), Valerio Chiaraluce (L’area sud-ovest del foro di Carsulae: la domus dei mosaici), Massimiliano Gasperini e Luca Donnini (La piazza del foro di Carsulae alla luce delle nuove scoperte), Cinzia Palombi (Note storiche sulla chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Carsulae).

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming e in differita su Facebook. Dalle ore 11.30 alle 18.30 funzioneranno postazioni didattico-esperienziali all’interno dell’area per rievocare le atmosfere, i suoni, i sapori, le sensazioni di un municipio romano al tempo di Marco Aurelio Antonino.