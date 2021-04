Carsulae protagonista su Rai 1 con Linea Verde Tour - Tuttoggi

Il conduttore Federico Quaranta e la troupe, in compagnia della direttrice Silvia Casciarri, hanno visitato e filmato l’importante sito archeologico

Si parlerà anche di Carsulae nella puntata che Linea Verde Tour, trasmissione molto seguita di Rai Uno, ha dedicato al territorio ternano. A darne notizia è il Ministero della Cultura.

Carsulae protagonista su Rai 1

Promosso dalla Regione Umbria, il programma andrà in onda sabato 3 aprile alle ore 12 su RaiUno. Il conduttore Federico Quaranta e la troupe, in compagnia della direttrice Silvia Casciarri, hanno visitato e filmato l’importante sito di grande interesse storico e attrazione turistica. Antica città di epoca romana posta lungo la via Flaminia, definitivamente abbandonata nel IV sec. d.C., Carsulae rappresenta una tra le più importanti testimonianze archeologiche della regione.

Nuovi scavi

Dal 1951, quando per volontà del soprintendente Umberto Ciotti cominciarono le prime metodiche esplorazioni approfondite nel 1972 e riprese dopo una pausa trentennale nel 2006. Recentemente sono stati effettuati altri gli scavi come quelli nell’anfiteatro e nella domus romana.