"Caro presidente, vorrei la cittadinanza" la storia di Danylo in un docufilm su Rai 3 - Tuttoggi

Arrivato in Italia dall’Ucraina quando aveva solo 9 anni, Danylo ha sempre avuto un grandissimo desiderio: diventare cittadino italiano. Dopo anni di attesa il giovane si è messo davanti al computer per scrivere, insieme alla sua insegnante di sostegno, una lettera al Capo dello Stato per chiedergli espressamente di avere la cittadinanza italiana.

“Caro presidente degli italiani e caro presidente mio – ha scritto il 27enne nella missiva – Mi chiamo Danylo Kravets e vengo dall’Ucraina. Sono arrivato in Italia quando avevo 9 anni. Qui ho frequentato le scuole fino alle superiori e l’italiano lo ho imparato subito e bene, tanto che la mia insegnante di sostegno mi diceva che ero molto dotato, perché ragazzi con sindrome di Down perfettamente bilingue non li aveva mai incontrati. Mi scusi presidente, mi ero dimenticato di dirle che sono un ragazzo Down, ma questo è solo un dettaglio. Le chiedo se è possibile fare qualcosa per accelerare i tempi, così io sarò italiano per tutti. Grazie tante mio presidente per aver letto la mia lettera e per avermi accolto. Mi sono emozionato tantissimo”.

L’8 marzo di quest’anno ecco che arriva la risposta tanto attesa: aprendo la propria mail appare un messaggio da parte della Presidenza della Repubblica in cui veniva comunicato a Danylo il conferimento della cittadinanza italiana. In casa è stata subito grande festa con la mamma Oksana al settimo cielo. Il 23 aprile scorso, invece, il grande giorno: nel corso di una sentita ed emozionante cerimonia in Comune, Danylo ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana alla presenza del sindaco Luca Carizia che gliela ha conferita.

“Darei la vita per restare in Italia – ha detto Danylo – Sono onorato di aver scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono contentissimo perché è un momento che ho aspettato da tanto tempo”.