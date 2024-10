"Caro Enzo...", la lettera al segretario nazionale dopo il terremoto in casa Psi

Nel giorno in cui viene presentata la lista dei riformisti e civici alle regionali umbre, il contenitore Umbria Futura che a sostegno di Stefania Proietti unisce i simboli di Partito Repubblicano, Azione, Partito Socialista e Più Umbria Riformista, il segretario dimissionario del Psi umbro Federico Novelli e il segretario provinciale di Perugia Ursula Masciarri scrivono al segretario nazionale Vincenzo (Enzo) Maiorano.

Questo il testo integrale della lettera aperta

Caro Enzo,

oggi pomeriggio sarai a Perugia a presentare la lista “Umbria Futura” ed i candidati del Psi.

Esattamente quelli, eccezion fatta per un paio, imposti in spregio al deliberato del direttivo

regionale del PSI che in data 12/9/2024 aveva, invece, fissato criteri di profondo rinnovamento.

Auspichiamo che tu senta il dovere di spiegare ai compagni ed all’opinione pubblica che, proprio a

questo fine, da oltre tre mesi hai di fatto commissariato il PSI umbro, che nel tentativo estremo di

salvaguardare carriere personali, hai prodotto una lacerazione profonda del tessuto locale del partito, gettato alle ortiche due anni e mezzo di duro lavoro e di sacrificio dei compagni, generato le

dimissioni in massa dal direttivo regionale dei membri del direttivo, del segretario regionale, di

quello provinciale di Perugia, dei due vicesegretari e di molti amministratori.

Auspichiamo ancora che tu voglia chiarire le ragioni in forza delle quali hai calpestato l’articolo 16

dello Statuto del PSI che attribuisce alle federazioni regionali autonomia politica e programmatica.

Altro che la bugia “Novelli e Masciarri si sono sottratti alle decisioni collegiali”, licenziata nella

nota di qualche giorno fa dal nazionale.

Caro Enzo, se qualcuno si è sottratto alle decisioni collegiali, regolarmente votate dai legittimi

organismi umbri sei proprio tu, per imporre una delegazione di candidature ferme a dieci anni fa e

bocciate dai compagni. E questo atteggiamento irresponsabile ha gravemente indebolito il PSI di

fronte ai nostri interlocutori politici e, soprattutto, agli occhi dei nostri militanti, in un momento in

cui serviva la massima coesione per perseguire l’obiettivo che cinque anni fa è stato miseramente

fallito grazie a coloro che oggi cercano disperatamente l’ultima chance.

Auspichiamo, infine, che tu senta il dovere di spiegare se pensi di fondare su queste basi la ripresa

del movimento socialista in Umbria ed in Italia.

Fraterni saluti

F. Novelli segretario regionale dimissionario

U. Masciarri segretario provinciale Perugia