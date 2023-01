Caro energia, a Orvieto sospeso il funzionamento delle scale mobili del Foro Boario fino al 31 marzo - Tuttoggi

Caro energia: a Orvieto scale mobili del Foro Boario inattive fino al 31 marzo 2023.

Dal 19 gennaio al 31 marzo 2023, a Orvieto, il funzionamento dell’impianto delle scale mobili del Foro Boario è sospeso.



Il provvedimento è inserito nell’atto di indirizzo sul contenimento energetico approvato dalla Giunta comunale.



“Dalla ricognizione effettuata sui consumi degli impianti pubblici – si legge in una nota della Giunta – il sistema delle scale mobili del Foro Boario è risultato essere quello maggiormente energivoro. Considerata la inderogabile necessità di garantire i servizi essenziali, si è deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento dell’impianto in un periodo di tempo tradizionalmente caratterizzato da minori flussi turistici”.

“Il sistema delle scale mobili potrà essere attivato in caso di necessità o in concomitanza di situazioni ed eventi che ne rendano indispensabile l’utilizzo. Il percorso pedonale di collegamento con il centro storico resterà comunque aperto e saranno attivi gli ascensori del Foro Boario che risultano idonei a garantire le esigenze dell’utenza in questo periodo”.