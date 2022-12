Caro energia, a Narni luminarie spente per Natale - Tuttoggi

Lucarelli: “Si può partire da scelte come questa per affermare nuovi stili di vita”

“Si può partire da scelte come questa per affermare nuovi stili di vita rispettosi dell’ambiente e per dare un rinnovato slancio al commercio locale, che è in grado di offrire varietà e ricchezza di proposte”, dichiara il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli. A Narni il programma delle iniziative in occasione delle feste natalizie ha preso il via il primo dicembre scorso con l’allestimento del tradizionale Albero della Loggia dei Priori, per continuare, poi, con il Trekking dei Presepi nelle vie del centro storico e i Presepi artistici a Itieli. L’11 dicembre, inoltre, il concerto di Simone Zanchini Quartet, promosso da Suoni Controvento slow.

A Narni Scalo il concorso per il miglior panettone

A Narni Scalo, invece, si partirà l’8 dicembre con il concorso per il miglior panettone tradizionale e il miglior panettone creativo; i premi verranno assegnati l’11 dicembre, contemporaneamente alla Giullarata natalizia lungo le vie, con Elfi del Natale che allieteranno l’intero pomeriggio con musica, trampoli, giochi di fuoco.