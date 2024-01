Carnevale Sant'Eraclio: 2024 anno di svolta | Le date dei Corsi e i progetti

Consiglio direttivo di fine anno per fare il punto della situazione. Si cerca una nuova Osteria, nel frattempo si va al Badia.

Il Carnevale di Sant’Eraclio vuole avviare l’iter per acquisire la personalità giuridica, in modo tale da conseguire autonomia patrimoniale perfetta e che consentire l’iscrizione del registro nazionale dei Carnevali storici e di partecipare ai bandi per i fondi europei. L’associazione di volontariato capitanata dal presidente Fabio Bonifazi ha riunito l’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo nei locali del “Molino Viola” nel Castello dei Trinci per delineare gli impegni futuri che si prospetteranno nel 2024 e prendere decisioni che influiranno in modo determinante sull’ avvenire della rassegna. Nell’anno che verrà oltre ad organizzare l’edizione invernale ed estiva della manifestazione, l’Ente Carnevale collaborerà anche alla Notte Barocca e ai Primi d’Italia.

I progetti per il 2024

Il presidente Bonifazi ha annunciato che “è intenzione del Carnevale avviare l’iter procedurale per l’acquisizione della personalità giuridica in modo da far conseguire all’ente l’autonomia patrimoniale perfetta. Si tratta di una operazione che consente la separazione fra patrimonio degli aderenti all’associazione e il patrimonio dell’associazione o dell’ente, in modo da renderli reciprocamente insensibili all’azione del creditore, il quale si potrà rivalere solo sul fondo comune dell’associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell’associazione”. “Poter conseguire la personalità giuridica – ha sostenuto il segretario Raffaele Tosti – consente al Carnevale di Sant’Eraclio di effettuare l’iscrizione al registro nazionale dei Carnevali storici e di poter aderire ai bandi per i fondi europei. Un processo che consentirà alla manifestazione carnevalesca più rinomata dell’Umbria, di effettuare un notevole salto di qualità“.

Osteria del Carnevale a Rione Badia

Nel frattempo gli artisti della cartapesta nel Laboratorio “Fabrizio Biagetti” stanno lavorando in vista dei Corsi mascherati (28 gennaio – 4 – 11 febbraio 2024) mentre l’ “Osteria del Carnevale” sarà ospitata per quest’anno nella taverna del Rione Badia dell’Ente Giostra Quintana. L’assemblea ha dato mandato al direttivo di valutare per il futuro una differente ubicazione del celebre spazio enogastronomico in modo da consentire dopo anni il rientro nel centro storico del borgo di Sant’Eraclio. Tra le novità della 63esima edizione della kermesse c’è il rinnovo del sito internet www.ilcarnevale.net che va ulteriormente a qualificare l’offerta social (facebook e instagram) dell’ente carnascialesco. Il sito è composto da vari settori, dalle note storiche della rassegna e della frazione folignate, ai progetti scuola, oratorio, al laboratorio di giocoleria e danza aerea “Academy Circus”, alla vicenda di Astolfo cavaliere di Foligno che ha partecipato alla manifestazione europea “ Decrocher la Lune”. Non manca ovviamente il programma della rassegna, il menù dell’Osteria che verrà costantemente aggiornato e i sei temi dei carri allegorici i cui lavori sono in corso, oltre alle foto delle passate edizioni. C’è anche un riferimento ai contributi del 5 per mille dell’Irpef in quanto il Carnevale e un’ associazione di volontariato onlus.