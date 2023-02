Carnevale di Spoleto, il 19 febbraio la sfilata in maschera - Tuttoggi

Domenica 12 febbraio l'inaugurazione della mostra sul carnevale di Spoleto, il 19 febbraio dalle 15 il corteo in maschera per le vie del centro

Niente carri e soltanto corteo di gruppi mascherati, ma anche quest’anno il Carnevale di Spoleto – alla 194esima edizione – è pronto ad animare il centro storico cittadino.

La sfilata in maschera è in programma per domenica 19 febbraio a partire dalle ore 15.00 per le vie del centro storico. Si partirà da piazza Campello e attraverso via Saffi, via Palazzo dei Duchi, piazza del Mercato, piazza della Genga, via della Trattoria, piazza della Libertà, corso Mazzini, via Tobagi, via del Duomo, si arriverà in piazza del Duomo, dove il gruppo teatrale di Trevi “I ragazzi del Musical” si esibirà dal vivo in “Disney Carnival”, un concerto sulle musiche dei cartoni animati e film di animazione Disney.