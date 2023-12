Carcere di Terni, consiglio comunale chiede di declassare l'alta sicurezza - Tuttoggi.info

Consiglio comunale di Terni approva atto di indirizzo sul carcere di Terni, chiesto anche potenziamento dell'organico

“Intraprendere un’azione decisa nel confronto del ministero della Giustizia per sollecitare fermamente la risoluzione delle ciriticità della casa circondariale di Terni: aggiornamento dell’organico, ridimensionamento del numero di detenuti d’accordo con la disponibilità dei posti letto, verifica delle condizioni di alloggio. Sollecitare al ministero il declassamento dei carcere di Terni come carcere di massima sicurezza con il trasferimento dei detenuti in regime di alta sicurezza”.

Il consiglio comunale di Terni, nella seduta di martedì mattina, ha approvato con 20 voti a favore e 3 astenuti un atto di indirizzo presentato dai gruppi del PD e di Innovare per Terni in merito alla situazione critica del carcere di Terni.

Il documento, tra le cose evidenzia, “che l’istituto ha una capienza regolamentare di 416 posti e comprende 6 sezioni maschili per detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza 3, per un totale di 72 stanze singole e una sezione di alta sicurezza 2, compopsta da 9 stanze singole. Che c’è stato in tempi recenti un chiaro incremento di fatti violenti che hanno portato al suicidio di alcuni detenuti”.

Il carcere di Terni prevede 241 agenti in organico a fronte dei 196 effettivi. La capienza regolamentare è di 416 posti a fronte di 510 detenuti.

“In merito all’atto sul carcere – è il commento del capogruppo del Pd, Filipponi – prendiamo atto molto positivamente della sua approvazione, auspichiamo una celere interlocuzione con il Ministero al fine di risolvere le criticità finora emerse ed inoltre ad un proficuo confronto sul declassamento del carcere di massima sicurezza”.