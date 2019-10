Carambola sulla SS 75, tre feriti

Liberata la SS 75 teatro in serata di un grave incidente all’altezza dell’ingresso per Ospedalicchio Est. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Foligno, due auto si sono urtate.

Tre degli occupanti sono rimasti feriti e trasportati con un’autoambulanza del 118 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Non si conoscono le condizioni delle persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso i feriti ed hanno poi provveduto a rimuovere i mezzi ed a ripulire la sede stradale.

