Carabinieri vanno a casa per arrestarla dopo condanna ma trovano eroina

I carabinieri sono andati a casa della donna per notificarle l'arresto dopo una condanna per droga, ma l'hanno trovata in possesso di eroina

Sono andati a casa di una donna, una 38enne originaria del Congo ma da anni residente a Terni, per arrestarla in seguito ad una condanna per droga. Ma nell’abitazione hanno trovato eroina e così è scattata nei suoi confronti una nuova denuncia.

I fatti sono accaduti qualche giorno fa. I carabinieri della stazione di Terni si sono infatti recati a casa della donna per notificarle una “ordinanza di arresto per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare” emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, poiché resasi responsabile di reati in materia di stupefacenti. La donna avrebbe dovuto espiare una pena detentiva di pochi mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare presso la propria residenza. Ma prima di bussare al portone, i militari si sono fermati perché l’hanno sentita parlare di “pesi” e di “stupefacenti”.

Così, appena il presunto cliente ha aperto la porta, i carabinieri hanno perquisito la casa. All’interno hanno trovato 5,5 grammi di eroina, un bilancino, bustine per il confezionamento della droga e 180 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. La donna è stata dunque denunciata a piede libero alla Procura di Terni sempre per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.