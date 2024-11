Carabinieri in azienda agricola, imprenditore denunciato e maxi multa

Una denuncia penale in stato i libertà e una multa di 15mila euro. Questo l’esito del controllo effettuato dai carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Bettona, unitamente al Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia, in un’azienda agricola di Bettona, dove sono state riscontrate violazione degli obblighi inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelli relativi all’assunzione dei lavoratori.

In particolare, nell’ambito delle attività di controllo svolte dal personale dell’Arma per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare, i militari hanno effettuato un controllo presso un’azienda agraria locale, attiva nella coltivazione di vigneti, ove alcuni cittadini extracomunitari lavoravano in qualità di operai.

Al termine degli accertamenti, sono state riscontrate violazioni al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare il legale rappresentante dell’azienda è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione (Art. 17 co. 1 lett. D), nonché per la mancata nomina del medico competente (Art. 18 co. 1), nonché la mancata preventiva sorveglianza sanitaria (Art. 18 co. 1 lett. G in connessione con Art. 41 co. 2).

Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative dell’importo complessivo di circa 15.000 euro per inosservanze punite con sanzioni pecuniarie.