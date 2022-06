Carabinieri al fianco dei cittadini, soccorso un giovane disabile - Tuttoggi

I carabinieri rinnovano l’invito a contattare il numero di emergenza 112 per segnalare qualsiasi difficoltà o anche solo per chiedere un consiglio

Carabinieri vicini ai cittadini anche nelle difficoltà quotidiane. Questo è quanto dimostra un intervento effettuato martedì pomeriggio a Castelgiorgio. Ad allertare la centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Orvieto è stato un giovane che chiedeva aiuto per trovare qualcuno che in quel momento aiutasse il personale dell’assistenza domiciliare impegnata a casa di sua madre e di suo fratello disabile. Lui, infatti, era fuori dal paese e non sarebbe arrivato in tempo per aiutare il personale socio-sanitario e non era riuscito a trovare nessuno che potesse dar loro supporto al posto suo.

Allertato il comandante della stazione carabinieri di Castelgiorgio, che conosce la particolare situazione della famiglia, questi si è recato subito, insieme ad un altro militare, nell’abitazione in questione.