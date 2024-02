Cappelline gentilizie, ad Assisi in 27 vanno all'asta - Tuttoggi.info

È stato pubblicato il bando di gara relativo all’asta per l’assegnazione in concessione di 27 cappelline gentilizie presso il cimitero monumentale di Assisi.

È possibile presentare le offerte fino al 16 febbraio prossimo, alle ore 12. Le cappelline che andranno all’asta saranno concesse nello stato in cui attualmente si trovano e la durata della concessione è stabilita in 99 anni. È obbligatorio effettuare il sopralluogo presso la cappellina per cui si intende partecipare alla gara previo appuntamento da richiedersi all’ufficio cimiteri o tramite email ufficio.cimiteri@comune.assisi.pg.it o per telefono al numero 075/8138450 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

L’asta pubblica si svolgerà il 20.02.2024 ore 15 presso la sede municipale di Santa Maria degli Angeli. Tutti i dettagli del bando e la documentazione sono disponibili sul sito internet istituzionale. Il bando è stato pubblicato dopo che nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva riacquisito la disponibilità di alcune antiche “cappelline gentilizie” che si trovano in uno stato di abbandono e incuria nei cimiteri di Assisi in particolare in quello monumentale del capoluogo.