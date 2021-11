Capodanno Rai1 in Ast a Terni, approvata variazione di bilancio - Tuttoggi

Capodanno Rai a Terni, approvato anche un emendamento presentato dal sindaco Leonardo Latini, sempre inerenti agli equilibri

Nella seduta di oggi pomeriggio il consiglio comunale di Terni ha deliberato, con 19 sì, 3 astenuti e 8 contrari, le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 per un importo complessivo di 16.792.913,71 euro, dando atto del permanere degli equilibri, per quanto riguarda la gestione di competenza, di cassa e dei residui, che assicura il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Adeguamento bilancio

La delibera è stata illustrata dall’assessore al Bilancio Orlando Maselli.

Le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, ripartite tra le annualità del bilancio, ammontano a 14.618.224,76 euro per il 2021, 1.552.688,95 per il 2022 e 622.000 per il 2023.

La manovra correttiva è stata preceduta da un’attività di ricognizione da parte delle direzioni dell’ente per la verifica degli equilibri, all’esito della quale è stata dichiarata l’assenza di situazioni atte a pregiudicarli e sono state avanzate richieste di variazioni e integrazioni al bilancio, tra le quali quelle relative a nuovi contributi in conto capitale da Fondazione Carit (Anfiteatro Fausto e Mura urbiche) e dalla Regione Umbria per utilizzo canoni grandi derivazioni (Centro Nautico D’Aloja e Centro Federale Tiro con l’Arco).

Anticipazione del fondo rotazione

Oltre a queste vengono inseriti in variazione 10.955.894,10 euro pervenuti alle casse dell’ente come anticipazione del fondo di rotazione, da riversare all’Osl per il pagamento dei debiti, le quote di rimborso dell’anticipazione stimate per il 2022-2023, e l’utilizzo del fondo rischi partecipate per conciliare i rapporti debito credito tra il Comune di Terni e le società partecipate, Terni Reti, ATC spa e SII.

Zero anticipazioni cassa tesoreria

Relativamente alla gestione di cassa si attesta la situazione di equilibrio specificando che il fondo cassa, comprensivo dei 10.955.894,10 riservati all’OSL, ammonta a 26.532.423,19, euro non risulta utilizzata l’anticipazione di tesoreria e si presume che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentiranno all’ente di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte.

In merito alla gestione dei residui risulta una situazione di oggettiva difficoltà con riferimento alle riscossioni, oggetto di continuo monitoraggio, e alla ricognizione dei residui passivi anche in relazione alle partite del dissesto finanziario.

Capodanno Rai in Ast a Terni

Approvato anche un emendamento presentato dal sindaco Leonardo Latini, sempre inerenti agli equilibri e motivato dall’urgenza di provvedere all’avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione dell’evento Capodanno a Terni 2022.

L’emendamento riguarda la modifica al programma biennale degli acquisti e delle forniture allegato al Dup 2021-2023 e la collegata variazione del bilancio di previsione 2021-2023 necessaria a iscrivere il finanziamento della Fondazione Carit per la realizzazione dell’iniziativa L’anno che verrà in onda su Rai 1 il 31 dicembre 2021. Per l’annualità 2021 la variazione in entrata è di 280 mila euro e in uscita è pari a 260 mila euro, mentre per il 2022 la variazione è in parte spesa per i restanti 20 mila euro.