Capodanno Rai, fino alla Befana niente sale Notari e Vaccara: stop visite e matrimoni

Dove sposarsi

Che propone in alternativa per il “sì” la sala Walter Binni presso la biblioteca Augusta in via delle Prome, la sala Sant’Anna in viale Roma e la sala San Matteo degli Armeni preso l’omonima biblioteca.

Per chi poi vuole comunque la cerimonia in una residenza di pregio, c’è la possibilità di sceglierne una tra quelle messe a disposizione nel link: https://www.comune.perugia.it/pagine/sposi-a-perugia.

Le alternative sono ville e palazzi del territorio, come il Relais Casamassima, Villa De Angelis, Borgo Colognola, Il Castellaro, Castello di Bagnara, Castello di Pieve San Quirico.

Quanto a visite, convegni e cerimonie che solitamente si tengono nelle due sale di rappresentanza di palazzo dei Priori, bisognerà, di volta in volta, trovare un’altra sede.