Capodanno in piazza Duomo ed eventi per ogni gusto: il programma di "Accade a Natale a Spoleto" - Tuttoggi.info

Sarà piazza Duomo il fulcro del veglione di Capodanno per festeggiare l’arrivo del 2025 a Spoleto. Un appuntamento centrale che fa parte di un ricchissimo cartellone di eventi racchiusi sotto la rassegna “Accade a Natale a Spoleto”. Con le iniziative che prenderanno il via in concomitanza con il black friday, con l’accensione anticipata delle luminarie ed una sinergia importante nel territorio. Ma non sarà solo il capoluogo al centro degli appuntamenti natalizi – che proseguiranno come da tradizione fino al 14 gennaio, festa del patrono San Ponziano – visto che pure le frazioni saranno in parte protagoniste quest’anno (con alberi luminosi ma anche ad esempio un mercatino natalizio ad Azzano).

Oltre 80 gli appuntamenti che per un mese e mezzo animeranno appunto la città ducale, presentati dagli assessori comunali Danilo Chiodetti e Giovanni Angelini Paroli, e che vedranno in campo quasi 120mila euro da parte del Comune di Spoleto. Il tutto con una piena sinergia, come detto, con associazioni del territorio, pro loco, istituzioni culturali, attività commerciali ed aziende. Tra queste anche la neonata Vivi Spoleto, rappresentata dal presidente Paolo Martellini.

L’anteprima di venerdì 29 novembre, in occasione del black friday, inizierà alle ore 17.30 con l’accensione del grande Albero di Natale, alto 13 metri, in piazza Garibaldi. Madrina d’eccezione della cerimonia, nel corso della quale è prevista l’animazione della Team Dance, sarà la campionessa olimpica di ginnastica ritmica Agnese Duranti.

Sempre il 29 novembre verranno accese le luminarie natalizie in città (nell’area pedonale di piazza della Vittoria verrà installata una Cometa luminosa di 23 metri) e ci sarà un videomapping in piazza della Libertà, sulla facciata di palazzo Ancaiani.

La programmazione vera e propria degli eventi inizierà domenica 1 dicembre con l’apertura della pista di ghiaccio “Frozen Park” nel parcheggio ex Ferrovia Spoleto-Norcia, che rimarrà a Spoleto fino al 2 febbraio 2025. Con una novità: quest’anno sarà coperta.

Il programma proseguirà con appuntamenti dedicati ai bambini (dall’8 dicembre in piazza Pianciani sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale, mentre a Palazzo Antonelli in corso Garibaldi ci sarà la Casetta postale di Babbo Natale), concerti, mostre (a Palazzo Collicola l’inaugurazione è prevista per sabato 14 dicembre, mentre Spoleto, la città in un Presepe verrà inaugurata sabato 7 dicembre all’ex Museo Civico), spettacoli teatrali, marching band, trekking e visite guidate in città.

Per il 31 dicembre, in piazza Duomo dalle ore 22.45, è in programma Capodanno in piazza. Chisciotte. L’incanto del Cavaliere, fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuocoper uno spettacolorealizzatocon oltre 30 artisti dall’elevato impatto visivo, a cura della compagnia teatrale Accademia creativa.

“Il lavoro che c’è dietro questo programma di eventi è stato realizzato in grande sinergia con la città e la presenza oggi di così tante associazioni, istituzioni e cittadini ne è una testimonianza – sono state le parole dell’assessore Giovanni Angelini Paroli – La collaborazione e la condivisione che abbiamo registrato è il risultato migliore di questo programma”.

“Abbiamo una programmazione molto ampia che, anche in questa edizione, ci ha permesso di coinvolgere tanti soggetti locali e regionali nell’organizzazione degli eventi di Natale – ha spiegato l’assessore Danilo Chiodetti – Si tratta di un impegno importante sia da parte dell’amministrazione, che ha lavorato la città potesse offrire un calendario di appuntamenti interessanti e di richiamo per tutto il periodo natalizio”.

ACCADE A NATALE A SPOLETO, IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

1 dicembre 2024 – 14 gennaio 2025

Spoleto illumina il Natale 29 novembre 2024 – 14 gennaio 2025

Iniziative a cura del Comune di Spoleto e dell’Associazione Vivi Spoleto – Confcommercio mandamento Spoleto in collaborazione con le Associazioni Il Bruco e Il Filo Rosso.

ANTEPRIMA | Venerdì 29 novembre

Accensione delle luminarie

Videomapping in piazza della Libertà

Accensione dell’albero | piazza Garibaldi | ore 17.30 | animazione della Team Dance Spoleto

Fino a domenica 2 febbraio | Frozen park | Parcheggio ex Ferrovia Spoleto-Norcia | Fabio Righi presenta la pista di ghiaccio coperta | aperta tutti i giorni – feriali dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle ore 21.00 alle 24.00 – festivi dalle ore 10.00 alle 24.00

30 novembre i personaggi di Frozen, Elsa, Anna e Olaf daranno apertura al periodo natalizio;

14 dicembre il Grinch accompagnato da un Elfo di Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini; 21 dicembre Farfalle Luminose accompagnate da Minnie e Topolino;

22 dicembre arriva Babbo Natale per la giornata Babbo in Pista che aspetterà i bambini sulla slitta;

6 gennaio 2025 la Befana distribuirà caramelle e carbone

Giovedì 5 dicembre | L’inedito libro di Natale. Il Natale di Pollicino

Palazzo Mauri | ore 17.00 | Spettacolo di e con Loretta Bonamente e allestimento dell’albero di Natale della Biblioteca | Per bambini dai 5 agli 11 anni

Giovedì 5 dicembre | Leggimi e… leggimi ancora! | Magiche storie di Natale

Scuola dell’Infanzia Maiano | ore 17.00 | Progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni (Programma Nati per Leggere NPL)

Giovedì 5 dicembre | Stagione Teatrale | Magnifica presenza

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 20.45 | spettacolo di Ferzan Ozpetek | produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamoa | cura del Teatro Stabile dell’Umbria | biglietti.teatrostabile.umbria.it

6 – 8 e 13 – 15 dicembre | Un Natale che sia tale

Giardini largo Moneta | venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 – domenica dalle ore 10.00 alle 19.00 | artigianato, laboratori, frittelle e vin brulé, esibizioni | a cura di Movimento Rangers e Insieme si Vola Millemani

Venerdì 6 dicembre | Corso di clownterapia

Palazzo Mauri | ore 15.00 | percorso per conoscere e sperimentare tecniche, competenze ed esperienze legate al mondo della clowneria e per incentivare e sviluppare la consapevolezza e la formazione di essere e diventare animatori sociali | a cura de Il Filo Rosso

Domenica 8 dicembre | Premio Francesco Cesarini – UAE Team Emirates – Colnago

Auditorium Madonna della Stella | dalle 10.00 alle 19.00 A cura di Sport Event Cycling | ingresso libero

Domenica 8 dicembre | Concerto dell’Immacolata e Gran Gala AVIS

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 17.00 | ingresso libero

Domenica 8 dicembre | Fiera dell’Immacolata

Viale Trento e Trieste | dalle ore 8.00 alle 20.00 | a cura della Associazione l’arte e la terra

Domenica 8 dicembre | Mercatino delle briciole

Viale Giacomo Matteotti | dalle ore 8.00 alle 20.00

Domenica 8 dicembre | Laboratorio presepiale

Biblioteca comunale di Palazzo Mauri | ore 10.30 | a cura di Antonio Santoro

Domenica 8 dicembre | Funkuantobasta Marching Band

Centro storico | ore 17.00

Domenica 8 dicembre | Spoleto – Morgnano – Spoleto

Partenza da piazza del Mercato alle ore 9.30 | arrivo a Morgnano alle ore 11.00 | 44a edizione della gara podistica | a cura della A.S.D. 2S Atletica Spoleto

Martedì 10 dicembre | Ciak, si gira! | Omaggio al cinema musicale degli anni ’30 e ’40

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 20.30 | In scena i danzatori della Pockemon Crew, compagnia di punta della nuova generazione hip hop internazionale | biglietti vivaticket.it

Giovedì 12 dicembre | Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere… Leggendo

Palazzo Mauri | ore 17.00 | Lezione informativa su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro | Programma Nati per Leggere NPL | a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana

Giovedì 12 dicembre | Premiazione “Atleti spoletini” 2024

| ore 15.30 | a cura del Comune di Spoleto

Venerdì 13 dicembre | Lago dei cigni

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 21.00 | Corpo di Ballo del Teatro Nazionale dell’ Opera Rumena di Iasi | biglietti ticketitalia

Venerdì 13 dicembre | Vito Mancuso – Destinazione speranza

Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” | ore 21.00 | lectio magistralis del filosofo teologo Vito Mancuso sul suo libro | ingresso su prenotazione

Sabato 14 e domenica 15 dicembre | Arrivano i mercanti di Azzano

Azzano | sabato dalle ore 14.00 alle 23.00 domenica dalle ore 9.00 alle 23.00 | mercatino di Natale con musiche natalizie e piccola gastronomia | a cura della Pro Loco di Azzano

Sabato 14 dicembre | Kids urban trek a Spoleto | sulle tracce dell’impero romano

partenza ore 14.30 piazza della Vittoria | a cura dell’Ass.ne Natural Slow Life info e prenotazione obbligatoria 3515431631

Sabato 14 dicembre | Radici in movimento

Palazzo Mauri | ore 17.00 | incontro condotto dalla formatrice Elisabetta Proietti e da Pietro Elisei, all’interno del percorso per accompagnare e sostenere i giovani nella formazione personale, per incentivare l’inclusione sociale e consolidare la rete relazionale, per sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza al territorio, alla comunità locale, e quindi promuovere azioni di cittadinanza viva | a cura de Il Filo Rosso

Sabato 14 dicembre | Esperienze D.M. Awed – Dadda – Dose

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 21.00 | Le tre star del web tornano a teatro portando dal vivo uno dei format più seguiti, dove si ascoltano e si commentano in presa diretta vocali di storie di vita vissuta “abbastanza particolari” | biglietti ticketone

Domenica 15 dicembre | La casetta speciale di Babbo Natale CRI

Piazza Garibaldi | dalle 10.00 alle 17.00 | a cura della Croce Rossa italiana comitato di Spoleto

Domenica 15 dicembre | La Domenica dei Sogni | Un Babbo a Natale

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 16.30 | Rassegna di Teatro Famiglia | Spettacolo per bambini e bambine dai 4 anni della Compagnia Teatro Giovani teatro Pirata Onlus | vincitore premio EWO Eyes Wide Open 2018/2019

Domenica 15 dicembre | A gospel night

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, Sala XVII Settembre | ore 21 | concerto del coro dell’Associazione Bisse, dove musica e parole si intrecciano per celebrare l’energia e la spiritualità del gospel. Un viaggio sonoro condiviso con alcuni ospiti: musicisti, cantanti e attori che si uniranno al coro per creare una serata unica, ricca di emozioni

Domenica 15 e lunedì 16 dicembre | Natale a casa di Buddy | ingresso libero | a cura di Comune di Spoleto, Coop Ariel e associazione Antonietta e Pasquale Bruno

Domenica 15 canile comunale e tracciato via di Francesco | dalle ore 10.00 alle 16.00 | festa di Natale al canile con passeggiata lungo la Spoleto Norcia fino al canile e attività di socializzazione con gli randagi ospiti

Lunedì 16 Sala Frau | ore 17.00 e 21.00 | proiezione lungometraggio Darling Companion di Lawrence Kasdan

Martedì 17 dicembre | Concerto di Natale

Piazza Duomo | ore 15.30 | concerto di 200 alunni della Scuola Primaria XX Settembre diretti da Claudio Scarabottini

Mercoledì 18 dicembre | Trekking sui luoghi di Montiroli | ore 15.00 |

Dalla residenza di famiglia alla Basilica di San Salvatore attraverso i luoghi della vicenda umana e artistica di Giovanni Montiroli con visita alla mostra diffusa a palazzo Mauri e all’Archivio di Stato

Giovedì 19 dicembre | Christmas in music

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” Sala XVII Settembre | ore 17.00 primo spettacolo – ore 18.30 secondo spettacolo (replica in caso di tutto esaurito del primo spettacolo) | Concerto della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” | prenotazione scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it o 0743218615

Venerdì 20 dicembre | Concerto di Natale

Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” | ore 20.30 | concerto del Coro del Teatro Lirico Sperimentale Coro delle voci bianche del Teatro Lirico Sperimentale Orfeo Ensemble | ingresso gratuito

Venerdì 20 – sabato 21 – domenica 22 dicembre | Natale in danza

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 18.00 | rassegna delle scuole di danza del centro Italia | a cura di Fondazione For Dance | ingresso a pagamento

Domenica 22 dicembre | Oversoul Street Band

Centro storico | ore 17.00

Domenica 22 dicembre | L’inedito libro di Natale. Il Natale di Biancaneve

Palazzo Mauri | ore 17.00 | spettacolo di e con Loretta Bonamente per bambini dai 5 agli 11 anni

Lunedì 23 dicembre | Concerto di Natale

Rocca Albornoz, sala Eugenio IV | ore 15.30 | concerto a cura di A.I.D.O. in collaborazione con Pro Loco di Spoleto A. Busetti

Giovedì 26 dicembre | Christmas Inside in concerto

Chiesa di San Gregorio maggiore | ore 17.30 | a cura di Pro Loco di Spoleto A. Busetti

Venerdì 27 – sabato 28 – domenica 29 dicembre | XVI° Torneo di pallavolo Città di Spoleto

palestra Alberghiero, palestra G. Spagna, Palarota, palestra ITIS, palestra scuola media Pianciani, palestra Corone Tp, palestra San Venanzo, palestra Pascoli | 27 e 28 dalle ore 9.00 alle 12.30 – dalle ore 14.00 alle 20.00 – 29 dalle ore 9.00 alle 15.30. Finali e premiazione al Palarota | Torneo di Natale di pallavolo giovanile e senior femminile | a cura di ASD Volley Spoleto | ingresso gratuito

Domenica 29 dicembre | L’inedito libro di Natale. Il Natale di Pinocchio

Palazzo Mauri | ore 17.00 | spettacolo di e con Loretta Bonamente per bambini dai 5 agli 11 anni

Domenica 29 dicembre | P- Funking Band

Centro storico | ore 17.00

Domenica 29 dicembre | Le musiche di Natale

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 21.00 | concerto di Cantores Beati Ubaldi, direttore del coro “Cantores Beati Ubaldi” e Maestro di Cappella, Renzo Menichetti | i brani più classici del periodo natalizio: da quelli della tradizione, alle composizioni Disney e a quelle tratte dai più celebri film | ingresso gratuito

Lunedì 30 dicembre | Stagione Teatrale | Tuttorial | Guida contromano alla contemporaneità

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 20.45 | spettacolo di e con gli Oblivion | biglietti biglietti.teatrostabile.umbria.it

Gli Oblivion, incantati dal richiamo suadente del Metaverso, si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Dalle tendenze musicali del momento, alle serie TV più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco. Una costante riscrittura delle follie e delle stranezze legate alla civiltà digitale dove ritrovare a sorpresa anche grandi miti del passato in un imprevisto ritorno al futuro.

Martedì 31 dicembre | Capodanno in piazza. Chisciotte. L’incanto del Cavaliere

Piazza Duomo | ore 22.45 | fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco si uniscono per mettere in scena uno spettacolo dall’elevato impatto visivo | a cura della compagnia teatrale Accademia creativa

Domenica 5 gennaio | Le pasquarelle canti questuanti per la città!

Concerto del coro Cinciallegre | ore 11.00

Domenica 5 gennaio | A Soulful Christmas | The Smoothers in concerto con i grandi classici del

Natale | Palazzo Mauri | ore 17.30

Lunedì 6 gennaio | Aspettando la Befana

Piazza Garibaldi | ore 17.00 | a cura della Croce Rossa italiana comitato di Spoleto e del Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto

Giovedì 9 gennaio | Leggimi e… leggimi ancora! | Brr… Che freddo!

Scuola dell’Infanzia San Brizio | ore 17.00 | Progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni (Programma Nati per Leggere NPL)

Venerdì 10 gennaio | Trekking sui luoghi di Montiroli | ore 15.00

Dalla residenza di famiglia alla Basilica di San Salvatore attraverso i luoghi della vicenda umana e artistica di Giovanni Montiroli con visita alla mostra diffusa a palazzo Mauri e all’Archivio di Stato

Sabato 11 gennaio | Hotel Supramonte

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 21.00 | omaggio a Fabrizio De André | biglietti ticketitalia

Sabato 11 gennaio | TED X L’Uomo, il Genio. Invenzione, Divulgazione, Evoluzione

Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” | ore 15.00 | info e biglietti tedxspoleto.it

Domenica 12 gennaio | Mercatino delle briciole

Viale Giacomo Matteotti | dalle ore 8.00 alle 20.00

Domenica 12 gennaio | Concerto di San Ponziano

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” Sala XVII Settembre | ore 18.00 | concerto della Banda del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano | a cura dell’Archidiocesi Spoleto Norcia e Comune di Spoleto | ingresso gratuito

Lunedì 13 gennaio | Stagione Teatrale | Oliva Denaro

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” | ore 22.45 | spettacolo dal romanzo di Viola Ardone con Ambra Angiolini, drammaturgia di Giorgio Gallione, in collaborazione con Ambra Angiolini, scene e costumi Guido Fiorato, disegno luci Marco Filibeck, musiche a cura di Paolo Silvestri

regia di Giorgio Gallione, produzione Goldenart Production – Agidi | biglietti.teatrostabile.umbria.it

Martedì 14 gennaio | Festa del Santo Patrono di Spoleto

www.spoletonorcia.it

Iniziative a cura del Comune di Spoleto e dell’Associazione Vivi Spoleto – Confcommercio mandamento Spoleto in collaborazione con le Associazioni Il Bruco e Il Filo Rosso:

8 dicembre 2024 – 14 gennaio 2025 | Villaggio di Babbo Natale

Piazza Pianciani | villaggio polare con igloo, orsi e casette in legno

8 dicembre 2024 – 14 gennaio 2025 | Casetta postale di Babbo Natale

Palazzo Antonelli corso Garibaldi 23 | gli elfi smisteranno le letterine dei bambini. Il 6 gennaio le dieci letterine più simpatiche verranno premiate con buoni acquisto nelle attività aderenti all’iniziativa.

8 dicembre 2024 – 14 gennaio 2025 | Cartoline di Natale

Distribuite dagli esercenti. Il 6 gennaio le prime 10 estratte riceveranno buoni acquisto da spendere nelle attività aderenti all’iniziativa.

8 dicembre 2024 – 14 gennaio 2025 | Miglior vetrina di Natale

Concorso per la migliore vetrina allestita per Natale. Le tre vetrine migliori riceveranno un premio.

28 dicembre | Pedalata di Babbo Natale | a cura di MTB Club Spoleto

Natale in Borgo a cura della Associazione Il Borgo

6 dicembre | Grinch 2000

Cantiere Oberdan | ore 18.30 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

8 dicembre | Il canto di natale di Topolino

Cantiere Oberdan | ore 16.00 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

8 dicembre | Christmas Carol 2009

Cantiere Oberdan | ore 17.00 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

13 dicembre | Mamma ho perso l’aereo

Cantiere Oberdan | ore 18.30 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

14 dicembre | Nightmare before Christmas

Cantiere Oberdan | ore 18.30 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

20 dicembre | Barbie e il canto di Natale

Cantiere Oberdan | ore 18.30 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

21 dicembre | La bella e la bestia un magico Natale

Cantiere Oberdan | ore 16.30 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

21 dicembre | La bande dei Babbi Natale

Cantiere Oberdan | ore 18.30 | proiezione film natalizio | ingresso gratuito

22 dicembre | Proiezioni natalizie

corso Garibaldi e via Porta Fuga | ore 16.00

22 dicembre | Caccia al Grinch

corso Garibaldi e via Porta Fuga | ore 17.00

22 dicembre | Arriva la slitta di Babbo Natale

piazza Garibaldi | ore 18.30

20, 21 e 22 dicembre | Istanti fotografici

corso Garibaldi 53 | dalle ore 15.30 alle 19.30 | set fotografici natalizi a cura di Maria Grazia Bassetti

Le mostre di Natale a Spoleto

Mostra diffusa “L’architetto Giovanni Montiroli (1817-1888) tra Spoleto, Roma, Alnwick e ritorno. Protagonisti, testimoni e testimonianze di un secolo di professione”.

Mostra di disegni, progetti e documenti che raccontano le tappe salienti della vicenda artistica e intellettuale di Giovanni Montiroli.

Fino al 15 gennaio 2025

Palazzo Mauri (orari di apertura della Biblioteca)

Sezione di Archivio di Stato di Spoleto (orari di apertura dell’Archivio)

MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME – MUTECO

Trame longobarde

fino al 6 dicembre

Partendo da un lavoro che ha intrecciato insieme dati scientifici e ricostruzioni

plausibili, la mostra-dossier intende proporre un’accurata lettura delle tecniche

antiche di tessitura attraverso la ricostruzione di tessuti, abiti e telai verosimilmente

in uso tra VI e VIII secolo d.C.

A cura dell’Associazione Italia Langobardorum

Spoleto, la città in un Presepe

Ex Museo civico | 14a edizione della mostra nazionale di Presepi | Sala degli ori Presepi in miniatura di Antonio Santoro | a cura di Pro Loco di Spoleto A. Busetti

inaugurazione sabato 7 dicembre ore 11.00 Ex Museo civico

PALAZZO COLLICOLA

Sabato 14 dicembre ore 11.30 inaugurazione mostre invernali

dal 14 dicembre 2024 – 23 febbraio 2025

Afranio Metelli

A typical Afranio thing!

1924 – 2024: omaggio all’artista a cento anni dalla nascita

a cura di Serena Schioppa

Nuvolo, Spazion

a cura di B. Corà, A. Iori, P. Ascani

Senza mai sfiorire

Densità e leggerezza nella scultura contemporanea italiana

a cura di Saverio Verini